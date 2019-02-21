Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:39

Ratatui



после создания платеж попадает в корзину платежей

создали первый он попал но в его не оплачиваете ... согдаете вротой он тоже попадает в корзину - тогда выбираете для оплаты два

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