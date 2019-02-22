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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:31
в работе пумб онлайн произошел очередной сбой. называйте вещи своими именами. и произойдет еще не раз и с другими клиентами, пока банк не исправит ошибки в прогр. обеспечении и не признает их наличие.
как и где мне писать свои отзывы я решу сама. особенно с учетом "качественной" ( ирония) помощи службы поддержки горячей линии, сотрудников отделения и лично вас - тут на сайте.
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ILT
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:41
дел
Востаннє редагувалось v57
в П'ят 22 лют, 2019 13:10, всього редагувалось 2 разів.
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v57
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:03
каждая оплата должна подтверждаться одним смс. 1 оплата - 1 смс - 1 смс о результате и остатке после операции.
у меня ДВЕ СМС по результату двух операций.
1. 2295 .00 UAH Oplata 2019-02-13 остаток такой то с вычетом 2295
2. 2295 .00 UAH Oplata 2019-02-13 остаток с вычетом 2295 и еще вычет 2295.
Нельзя подтвердить одним смс пять платежей. Или некоторым можно?)))
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ILT
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:04
очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.
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ILT
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:07
ILT написав:
очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.
Ответы предоставляли выше.
Ваш вопрос на рассмотрении, рекомендуем ожидать решения
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PUMB
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:09
ILT написав:
очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.
действительно
не мое это дело
потру
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v57
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:51
PUMB
Так можно ли одним смс подтвердить несколько платежей? Я бы уже давно этим пользовался, а то один платеж - один смс.
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Ratatui
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:39
Ratatui
после создания платеж попадает в корзину платежей
создали первый он попал но в его не оплачиваете ... согдаете вротой он тоже попадает в корзину - тогда выбираете для оплаты два
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IMPRINTER
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:27
Опять ИБ не работает. У вас что суббота критические дни?
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kolyuchy
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:36
kolyuchy
web работает, старый андроид тоже
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qwe_ua
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