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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2203220422052206>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 767
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
205
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
179
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:31

в работе пумб онлайн произошел очередной сбой. называйте вещи своими именами. и произойдет еще не раз и с другими клиентами, пока банк не исправит ошибки в прогр. обеспечении и не признает их наличие.
как и где мне писать свои отзывы я решу сама. особенно с учетом "качественной" ( ирония) помощи службы поддержки горячей линии, сотрудников отделения и лично вас - тут на сайте.
ILT
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:41

дел
Востаннє редагувалось v57 в П'ят 22 лют, 2019 13:10, всього редагувалось 2 разів.
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:03

каждая оплата должна подтверждаться одним смс. 1 оплата - 1 смс - 1 смс о результате и остатке после операции.
у меня ДВЕ СМС по результату двух операций.
1. 2295 .00 UAH Oplata 2019-02-13 остаток такой то с вычетом 2295
2. 2295 .00 UAH Oplata 2019-02-13 остаток с вычетом 2295 и еще вычет 2295.
Нельзя подтвердить одним смс пять платежей. Или некоторым можно?)))
ILT
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:04

очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.
ILT
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:07

  ILT написав:очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.


Ответы предоставляли выше.
Ваш вопрос на рассмотрении, рекомендуем ожидать решения
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2148
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:09

  ILT написав:очень смешно. пока в чужом кармане шарятся.


действительно
не мое это дело
потру
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:51

PUMB

Так можно ли одним смс подтвердить несколько платежей? Я бы уже давно этим пользовался, а то один платеж - один смс.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:39

Ratatui

после создания платеж попадает в корзину платежей
создали первый он попал но в его не оплачиваете ... согдаете вротой он тоже попадает в корзину - тогда выбираете для оплаты два
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:27

Re: ПУМБ

Опять ИБ не работает. У вас что суббота критические дни?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:36

kolyuchy
web работает, старый андроид тоже
qwe_ua
 
Повідомлень: 1566
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