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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:30
Flamingo написав: Alex2007 написав:
Доброго дня.
Как вообще на сегодня банк для хранения валюты (на депо) в пределах фонда+ ?
Нужны ли источники происхождения средств?
Под их ставки да ещё больше фонда
?
Шоб всё дома не держать.
Если предложите варианты более менее надежных банков для хранения на "текущих счетах" с более менее нормальным процентом или краткосрочные (до полугода) - то с радостью рассмотрю их.
Собственно, интересуют разные варианты "более менее" надежных для валюты банок (ну кроме совсем жлобских инострацев с ихними 0.0001 % или что-то около того
)
ПС. можно в ЛС.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 11:08
Alex2007 написав: Flamingo написав: Alex2007 написав:
Доброго дня.
Как вообще на сегодня банк для хранения валюты (на депо) в пределах фонда+ ?
Нужны ли источники происхождения средств?
Под их ставки да ещё больше фонда
?
Шоб всё дома не держать.
Если предложите варианты более менее надежных банков для хранения на "текущих счетах" с более менее нормальным процентом или краткосрочные (до полугода) - то с радостью рассмотрю их.
Собственно, интересуют разные варианты "более менее" надежных для валюты банок (ну кроме совсем жлобских инострацев с ихними 0.0001 % или что-то около того
)
ПС. можно в ЛС.
УкрГазБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк - надежней не придумаешь, и ставки выше
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:15
Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16
anikola13 написав:Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?
P2P 3x25
Зы: на вход там больше, если с разных карт.
Востаннє редагувалось qwe_ua
в Пон 29 кві, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:03
anikola13 написав:
Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?
Так а какая разница - вы все равно уже опоздали
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:06
Stringer написав:Так а какая разница - вы все равно уже опоздали
Времени ещё больше суток, если через сервисы ПУМБ.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 15:28
Stringer Еще завтра до 18.00
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