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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2246224722482249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 771
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
181
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:30

  Flamingo написав:
  Alex2007 написав:Доброго дня.

Как вообще на сегодня банк для хранения валюты (на депо) в пределах фонда+ ?
Нужны ли источники происхождения средств?

Под их ставки да ещё больше фонда :(?


Шоб всё дома не держать.
Если предложите варианты более менее надежных банков для хранения на "текущих счетах" с более менее нормальным процентом или краткосрочные (до полугода) - то с радостью рассмотрю их. :D
Собственно, интересуют разные варианты "более менее" надежных для валюты банок (ну кроме совсем жлобских инострацев с ихними 0.0001 % или что-то около того :mrgreen: )

ПС. можно в ЛС.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:08

  Alex2007 написав:
  Flamingo написав:
  Alex2007 написав:Доброго дня.

Как вообще на сегодня банк для хранения валюты (на депо) в пределах фонда+ ?
Нужны ли источники происхождения средств?

Под их ставки да ещё больше фонда :(?


Шоб всё дома не держать.
Если предложите варианты более менее надежных банков для хранения на "текущих счетах" с более менее нормальным процентом или краткосрочные (до полугода) - то с радостью рассмотрю их. :D
Собственно, интересуют разные варианты "более менее" надежных для валюты банок (ну кроме совсем жлобских инострацев с ихними 0.0001 % или что-то около того :mrgreen: )

ПС. можно в ЛС.

УкрГазБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк - надежней не придумаешь, и ставки выше
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:15

Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16

Re: ПУМБ

anikola13 написав:Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?
P2P 3x25

Зы: на вход там больше, если с разных карт.
Востаннє редагувалось qwe_ua в Пон 29 кві, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:03

  anikola13 написав:Нужно кредитку гасить завтра. Подскажите какие лимиты на пополнение через пумб онлайн и их р2р сервис?

Так а какая разница - вы все равно уже опоздали
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:06

Re: ПУМБ

Stringer написав:Так а какая разница - вы все равно уже опоздали

Времени ещё больше суток, если через сервисы ПУМБ.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 15:28

Stringer Еще завтра до 18.00
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:52

Всем привет! Мне тут настойчиво предлагают кредитку "все можу". Подскажите, при оформлении карты будут какие нибудь страховки, услуги подключать? От чего сразу надо отказаться?
barborys
 
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