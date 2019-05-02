barborys написав:Всем привет! Мне тут настойчиво предлагают кредитку "все можу". Подскажите, при оформлении карты будут какие нибудь страховки, услуги подключать? От чего сразу надо отказаться?
PUMB написав:страховок, комиссий за обслуживание и скрытых платежей нету
Ну да, ну да. Есть только скрытое напаривание рассрочки Если сделаете платеж у так называемых партнеров - вам без вашего согласия всобачат кредит.
Далее цитата с сайта
Что такое сервис оформления покупки «В рассрочку»?*
Это разделение суммы покупки на равные части (ежемесячные платежи) в зависимости от срока и с учетом комиссии за сервис «В рассрочку».
В магазинах партнеров Вы получаете автоматически рассрочку на специальных условиях при оплате покупки свыше 500 грн картой «ВСЕМОЖУ» в магазинах сетей «Цитрус», «Эльдорадо», Comfy, «Новая Линия», «Эпицентр», а также в интернет-магазинах Rozetka, «Фокстрот» и «Эльдорадо»:
первые 3 месяца без комиссии; ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев; срок кредитования - 24 месяца. Для Вашего удобства мы разработали интерактивный сервис, который демонстрирует принцип работы сервиса «В рассрочку».
*Под рассрочкой имеется в виду оплата за товар равными частями за счет кредитных средств.
barborys написав:Так если все таки при покупке подключили рассрочку, как не попасть на проценты? Досрочно погасить в течении 3х месяцев, или сразу надо?
В кінець 3 місяця повністю погасити заборгованість по карті (вивести в 0).
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.