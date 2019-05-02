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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2247224822492250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 771
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
181
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:12

  barborys написав:Всем привет! Мне тут настойчиво предлагают кредитку "все можу". Подскажите, при оформлении карты будут какие нибудь страховки, услуги подключать? От чего сразу надо отказаться?


  PUMB написав:страховок, комиссий за обслуживание и скрытых платежей нету


Ну да, ну да.
Есть только скрытое напаривание рассрочки :)
Если сделаете платеж у так называемых партнеров - вам без вашего согласия всобачат кредит.

Далее цитата с сайта
Что такое сервис оформления покупки «В рассрочку»?*

Это разделение суммы покупки на равные части (ежемесячные платежи) в зависимости от срока и с учетом комиссии за сервис «В рассрочку».

В магазинах партнеров
Вы получаете автоматически рассрочку на специальных условиях при оплате покупки свыше 500 грн картой «ВСЕМОЖУ» в магазинах сетей «Цитрус», «Эльдорадо», Comfy, «Новая Линия», «Эпицентр», а также в интернет-магазинах Rozetka, «Фокстрот» и «Эльдорадо»:

первые 3 месяца без комиссии;
ежемесячная комиссия 3% в течение следующих месяцев;
срок кредитования - 24 месяца.
Для Вашего удобства мы разработали интерактивный сервис, который демонстрирует принцип работы сервиса «В рассрочку».

*Под рассрочкой имеется в виду оплата за товар равными частями за счет кредитных средств.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:14

Re: ПУМБ

Бро, во-первых, не скрытая, раз уж вы цитируете сайт. Во-вторых, ничего не мешает отменить в нужный момент.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:20

  qwe_ua написав:Бро, во-первых, не скрытая, раз уж вы цитируете сайт. Во-вторых, ничего не мешает отменить в нужный момент.


Во первых.
Речь была не о скрытости рассрочки, а о скрытости напаривания.
Ни в одном другом банке это не проходит автоматически, клиент должен дать согласие.

Во вторых.
Очевидно что клиент неопытен, так что просто рассрочку отменить не получится.
Плюс досрочка идет как снятие нала и при этом придется выводить кредитку в 0.

А вот это уже нигде красиво не написано :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:24

Re: ПУМБ

Не вижу особых проблем иногда выводить задолженность в 0. И, возможно, я вас удивлю, но в первый месяц уже отменяется как покупка :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:31

  qwe_ua написав:Не вижу особых проблем иногда выводить задолженность в 0. И, возможно, я вас удивлю, но в первый месяц уже отменяется как покупка :)

Для вас и меня нет, для неопытного клиента это геморой.
Пусть сам и судит - стоит ли оно того или нет.
Вопрос то был в скрытых моментах - вот мы их и раскрываем.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:29

Так если все таки при покупке подключили рассрочку, как не попасть на проценты? Досрочно погасить в течении 3х месяцев, или сразу надо?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:35

  barborys написав:Так если все таки при покупке подключили рассрочку, как не попасть на проценты? Досрочно погасить в течении 3х месяцев, или сразу надо?

В кінець 3 місяця повністю погасити заборгованість по карті (вивести в 0).
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:41

Re: ПУМБ

barborys написав:Так если все таки при покупке подключили рассрочку, как не попасть на проценты? Досрочно погасить в течении 3х месяцев, или сразу надо?
Или отменить после 3х платежей и погасить задолженность, практически всю.

Или отменить до 2го платежа (3 недели :)) и гасить Грейс.
qwe_ua
 
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