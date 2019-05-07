В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:58
В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13
Справка доступна для формирования на следующий день после внесения полной суммы для погашения.
На эл почту справка не отправляется.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:22
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