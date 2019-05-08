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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2248224922502251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 771
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
181
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:58

  PUMB написав:
как будет удобно Вам.

Если нужен документ о закрытии договора и сам кредит у Вас последний был - можете взять бесплатную справку в любом отделении ПУМБ.


В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13

  kesha876 написав:
  PUMB написав:
как будет удобно Вам.

Если нужен документ о закрытии договора и сам кредит у Вас последний был - можете взять бесплатную справку в любом отделении ПУМБ.


В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?


Справка доступна для формирования на следующий день после внесения полной суммы для погашения.
На эл почту справка не отправляется.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:21

PUMB
Благодарю!
kesha876
 
Повідомлень: 22
З нами з: 14.01.15
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:22

  kesha876 написав:PUMB
Благодарю!


Рады помочь. Мы открыты для обратной связи и диалога! :wink:
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:00

Re: ПУМБ

ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:21

Alex_TT
напишите в личные сообщения нам Ваш номер, дату звонка - адресуем коллегам для уточнения.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:23

Re: ПУМБ

Ещё один вопрос: там в платеже (в последнем) - счёт с копейками,
при оплате онлайн можно ли округлить до гривны (в большую сторону естественно), или надо платить точно по остатку с копейками?
kesha876
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29

  Alex_TT написав:ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!


Могли. Мне с подобного звонили. Карту получил.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29

  Alex_TT написав:ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!


Могли. Мне с подобного звонили. Карту получил.
Ratatui
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  #<1 ... 2248224922502251
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