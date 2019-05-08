|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:58
PUMB написав:
как будет удобно Вам.
Если нужен документ о закрытии договора и сам кредит у Вас последний был - можете взять бесплатную справку в любом отделении ПУМБ.
В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
-
kesha876
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13
kesha876 написав: PUMB написав:
как будет удобно Вам.
Если нужен документ о закрытии договора и сам кредит у Вас последний был - можете взять бесплатную справку в любом отделении ПУМБ.
В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
Справка доступна для формирования на следующий день после внесения полной суммы для погашения.
На эл почту справка не отправляется.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:21
PUMB
Благодарю!
-
kesha876
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:00
ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!
-
Alex_TT
-
-
- Повідомлень: 2493
- З нами з: 10.01.13
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:21
Alex_TT
напишите в личные сообщения нам Ваш номер, дату звонка - адресуем коллегам для уточнения.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2226
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:23
Ещё один вопрос: там в платеже (в последнем) - счёт с копейками,
при оплате онлайн можно ли округлить до гривны (в большую сторону естественно), или надо платить точно по остатку с копейками?
-
kesha876
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29
Alex_TT написав:
ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!
Могли. Мне с подобного звонили. Карту получил.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6648
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29
Alex_TT написав:
ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!
Могли. Мне с подобного звонили. Карту получил.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6648
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|