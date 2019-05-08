В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
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Додано: Вів 07 тра, 2019 17:58
В ПУМБ больше нету кредитов.
Справку можно взять после оплаты онлайн? Или поехать
в отделение, заплатить последний платёж и взять справку?
Справку на Email могут выслать?
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:13
Справка доступна для формирования на следующий день после внесения полной суммы для погашения.
На эл почту справка не отправляется.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:22
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:00
Re: ПУМБ
ПУМБ: Могли ли мне звонить сотрудники банка с номера 044 354 4330 и предлагать кредитную карту? Спасибо!
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:21
Alex_TT
напишите в личные сообщения нам Ваш номер, дату звонка - адресуем коллегам для уточнения.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:23
Re: ПУМБ
Ещё один вопрос: там в платеже (в последнем) - счёт с копейками,
при оплате онлайн можно ли округлить до гривны (в большую сторону естественно), или надо платить точно по остатку с копейками?
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:29
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:46
Re: ПУМБ
Подскажите,по переводу СЭП из ПУМБа (пакет "міцний") в другой украинский банк , какая комиссия берется в ПУМБе? Что-то не нашёл в тарифах ПУМБ.
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