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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2249225022512252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 771
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
181
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:04

Re: ПУМБ

Было 0.5%, минимум 3 грн, через ИБ.

Не проще в ИБ начать перевод, жути до пароля, там комиссия будет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:40

Re: ПУМБ

В одной из соседних тем,в разговоре о начислении процентов по депозиту упомянули ПУМБ как один из тех банков, которые не доначисляют проценты.
Так вот убедился на собственном примере. Есть вклад Вильный,где проценты начисляются за каждый день. Так вот,за первый день после пополнения банк чётко начисляет проценты,но во все последующие начисление идёт за минусом одной копейки. К примеру,после пополнения на 3000грн.за след.день вам начислят 79коп.,но уже в последующие дни почему то начислят 78 коп.И вот представьте, что вклад на 6мес.,а это 180 дней.И за каждый день -1копейка. Не очень приятно.
Кто имеет аналогичный вклад в грн.,проследите за этим моментом. У вас также?
VanKiss
 
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  #<1 ... 2249225022512252
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ПУМБ (22512)
09.05.2019 22:40
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