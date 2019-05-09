Додано: Чет 09 тра, 2019 21:40

В одной из соседних тем,в разговоре о начислении процентов по депозиту упомянули ПУМБ как один из тех банков, которые не доначисляют проценты.

Так вот убедился на собственном примере. Есть вклад Вильный,где проценты начисляются за каждый день. Так вот,за первый день после пополнения банк чётко начисляет проценты,но во все последующие начисление идёт за минусом одной копейки. К примеру,после пополнения на 3000грн.за след.день вам начислят 79коп.,но уже в последующие дни почему то начислят 78 коп.И вот представьте, что вклад на 6мес.,а это 180 дней.И за каждый день -1копейка. Не очень приятно.

Кто имеет аналогичный вклад в грн.,проследите за этим моментом. У вас также?