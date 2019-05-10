Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29

Тракторист написав: PUMB написав: Alex_TT

напишите в личные сообщения нам Ваш номер, дату звонка - адресуем коллегам для уточнения. напишите в личные сообщения нам Ваш номер, дату звонка - адресуем коллегам для уточнения.

кстати, обратите внимание своих сотрудников, что если клиент говорит, что этот продукт его не интересует, то не надо 3 раза предлагать одно и то же - от такого агрессивного маркетинга у клиентов иногда отпадает желание работать с Вашим банком... кстати, обратите внимание своих сотрудников, что если клиент говорит, что этот продукт его не интересует, то не надо 3 раза предлагать одно и то же - от такого агрессивного маркетинга у клиентов иногда отпадает желание работать с Вашим банком...

Именно об этом я и хотел написать. Это просто жесть какая-то! Я 5 раз сказал, что не интересуют кредитки, кредиты и т.д. До этих пор сдерживал себя. Но когда и после этого начала крутить - я не выдержал и сказал, что просто пойду и закрою все свои счета в банке с которым работаю более 10 лет. И все, спасибо, ложу трубку. В догонку ни извините, а дальше напаривание карты. Это просто переходит всякие возможные границы. Просто вообще мнение о банке упало до нуля. То-есть, задача впарить любыми действиями, словами, приемами продукт, невзирая на реакцию клиента и его последующую лояльность. На это, похоже, плевать. Печально....