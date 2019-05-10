Было 0.5%, минимум 3 грн, через ИБ.
Не проще в ИБ начать перевод, жути до пароля, там комиссия будет.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 00:04
Re: ПУМБ
Было 0.5%, минимум 3 грн, через ИБ.
Не проще в ИБ начать перевод, жути до пароля, там комиссия будет.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:40
Re: ПУМБ
В одной из соседних тем,в разговоре о начислении процентов по депозиту упомянули ПУМБ как один из тех банков, которые не доначисляют проценты.
Так вот убедился на собственном примере. Есть вклад Вильный,где проценты начисляются за каждый день. Так вот,за первый день после пополнения банк чётко начисляет проценты,но во все последующие начисление идёт за минусом одной копейки. К примеру,после пополнения на 3000грн.за след.день вам начислят 79коп.,но уже в последующие дни почему то начислят 78 коп.И вот представьте, что вклад на 6мес.,а это 180 дней.И за каждый день -1копейка. Не очень приятно.
Кто имеет аналогичный вклад в грн.,проследите за этим моментом. У вас также?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:01
За нарахуванням % на Вільному слідкую ледь не щоденно та на оті копійки дуже не зважаю, але мені траплялося і на 5 грн меньше і на 1 грн більше нараховували, тож я не переймаюсь, бо не ті це суми. А загалом наче тут адекватно все, гадаю, що міг би й донарахування добитися, та довгенько тут питання вирішують, тому поки що легше ту п'ятірку деінде заробити, ніж тут вибивати...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:37
кстати, обратите внимание своих сотрудников, что если клиент говорит, что этот продукт его не интересует, то не надо 3 раза предлагать одно и то же - от такого агрессивного маркетинга у клиентов иногда отпадает желание работать с Вашим банком...
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:29
Именно об этом я и хотел написать. Это просто жесть какая-то! Я 5 раз сказал, что не интересуют кредитки, кредиты и т.д. До этих пор сдерживал себя. Но когда и после этого начала крутить - я не выдержал и сказал, что просто пойду и закрою все свои счета в банке с которым работаю более 10 лет. И все, спасибо, ложу трубку. В догонку ни извините, а дальше напаривание карты. Это просто переходит всякие возможные границы. Просто вообще мнение о банке упало до нуля. То-есть, задача впарить любыми действиями, словами, приемами продукт, невзирая на реакцию клиента и его последующую лояльность. На это, похоже, плевать. Печально....
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:18
Re: ПУМБ
+1
Тоже звонили, уже давненько. Три раза повторил "спасибо, не интересно".
Потом просто бросил трубку - жаль время тратить на неадекватов.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:40
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:42
излишек допускается, останется на счету. задолженность, если внесенной суммы будет достаточно, погасится
Додано: Суб 11 тра, 2019 08:48
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