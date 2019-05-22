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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2254225522562257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 06:25

Re: ПУМБ

Снятие наличных без комиссии, например.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 06:34

  qwe_ua написав:Снятие наличных без комиссии, например.

А можно об этом чуточку подробнее?

Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
За границей снятие в банкоматах будет без комиссии ПУМБа? (про комиссию самих банкоматов не уточняю)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 07:59

Re: ПУМБ

Искатель написав:А можно об этом чуточку подробнее?

Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
За границей снятие в банкоматах будет без комиссии ПУМБа? (про комиссию самих банкоматов не уточняю)


Да, погасить надо в день списания.

Но если есть свои на счету, то комиссия будет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 08:29

а 'списание'= проводка?
т.е. пару дней есть?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 08:33

Re: ПУМБ

По Мастеркард обычно есть, по и визе может быть день в день
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2019 10:53

  Искатель написав:
  qwe_ua написав:Снятие наличных без комиссии, например.

А можно об этом чуточку подробнее?

Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?

не совсем так
viewtopic.php?p=4470276#p4470276
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:34

Re: ПУМБ

Звонил однажды узнать про условия Карты Соло-мандры. Колл центр это какой то ад.
Девушка после этого перезванивала раз 5 и тулила разные кредитные карты, рассрочки депозиты.
Наведите порядок, реально после такого общения, аж не хочется ничего открывать в таком банке.
Shummi
 
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