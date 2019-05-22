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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2019 06:25
Снятие наличных без комиссии, например.
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qwe_ua
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Додано: Нед 19 тра, 2019 06:34
qwe_ua написав:
Снятие наличных без комиссии, например.
А можно об этом чуточку подробнее?
Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
За границей снятие в банкоматах будет без комиссии ПУМБа? (про комиссию самих банкоматов не уточняю)
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Искатель
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Додано: Нед 19 тра, 2019 07:59
Искатель написав:А можно об этом чуточку подробнее?
Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
За границей снятие в банкоматах будет без комиссии ПУМБа? (про комиссию самих банкоматов не уточняю)
Да, погасить надо в день списания.
Но если есть свои на счету, то комиссия будет.
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qwe_ua
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Додано: Нед 19 тра, 2019 08:29
а 'списание'= проводка?
т.е. пару дней есть?
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v57
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Додано: Нед 19 тра, 2019 08:33
По Мастеркард обычно есть, по и визе может быть день в день
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qwe_ua
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Додано: Нед 19 тра, 2019 10:53
Искатель написав: qwe_ua написав:
Снятие наличных без комиссии, например.
А можно об этом чуточку подробнее?
Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
не совсем такviewtopic.php?p=4470276#p4470276
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vollena71
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Додано: Сер 22 тра, 2019 20:34
Звонил однажды узнать про условия Карты Соло-мандры. Колл центр это какой то ад.
Девушка после этого перезванивала раз 5 и тулила разные кредитные карты, рассрочки депозиты.
Наведите порядок, реально после такого общения, аж не хочется ничего открывать в таком банке.
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Shummi
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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:59
переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:00
Игорь Алексеевич написав:переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
Без
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qwe_ua
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:02
qwe_ua написав:
Игорь Алексеевич написав:переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
Без
спасибо.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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