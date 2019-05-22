|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 тра, 2019 06:25
Re: ПУМБ
Снятие наличных без комиссии, например.
Додано: Нед 19 тра, 2019 06:34
А можно об этом чуточку подробнее?
Как здесь работает: как у Альфы, по "Максимум-Готивке"? Можно снять, а в день списания погасить - и ничего не платим?
За границей снятие в банкоматах будет без комиссии ПУМБа? (про комиссию самих банкоматов не уточняю)
Додано: Нед 19 тра, 2019 07:59
Re: ПУМБ
Да, погасить надо в день списания.
Но если есть свои на счету, то комиссия будет.
Додано: Нед 19 тра, 2019 08:33
Re: ПУМБ
По Мастеркард обычно есть, по и визе может быть день в день
Додано: Нед 19 тра, 2019 10:53
не совсем так
viewtopic.php?p=4470276#p4470276
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 22 тра, 2019 20:34
Re: ПУМБ
Звонил однажды узнать про условия Карты Соло-мандры. Колл центр это какой то ад.
Девушка после этого перезванивала раз 5 и тулила разные кредитные карты, рассрочки депозиты.
Наведите порядок, реально после такого общения, аж не хочется ничего открывать в таком банке.
Додано: Чет 23 тра, 2019 12:59
переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:00
Re: ПУМБ
Без
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:02
спасибо.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
|