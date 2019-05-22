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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:03
Игорь Алексеевич написав:
переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
да
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PUMB
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