спасибо.))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:02
спасибо.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:03
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:53
вайбер
там только чатбот крутится?
или его читают и отвечают?
не жалуюсь для информации
|