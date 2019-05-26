Додано: Пон 27 тра, 2019 11:37

Подскажите. Как и когда, правильно загасить кредитку "Все Можу" в этом месяце, чтоб не вылететь из грейса? Читал, что если перевести деньги с карты чужого банка, через ПУМБ онлайн. То можно гаситься даже 31.05, такое пополнение проведётся этим же днём. Правда? Или лучше не рисковать и закинуть СЭПом?

Кто не пьёт, тот не рискует.