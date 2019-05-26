спасибо.))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:02
спасибо.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:03
Додано: Чет 23 тра, 2019 14:53
вайбер
там только чатбот крутится?
или его читают и отвечают?
не жалуюсь для информации
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:52
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:37
Re: ПУМБ
Подскажите. Как и когда, правильно загасить кредитку "Все Можу" в этом месяце, чтоб не вылететь из грейса? Читал, что если перевести деньги с карты чужого банка, через ПУМБ онлайн. То можно гаситься даже 31.05, такое пополнение проведётся этим же днём. Правда? Или лучше не рисковать и закинуть СЭПом?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:32
Фантом
у вас расчетная дата, скорее всего, 30е, 31го уже поздно
если сервисы ПУМБ, то до 18:00 30го. Мне больше нравися Р2Р, чем ПУМБ онлайн (если мы о чужом банке).
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