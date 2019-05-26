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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2255225622572258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:02

  qwe_ua написав:
Игорь Алексеевич написав:переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.
Без

спасибо.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:03

  Игорь Алексеевич написав:переказы с карты пумб на карту пумб - без комиссии?
подскажите.
средства не кредитные, а личные.


да
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:53

вайбер

там только чатбот крутится?
или его читают и отвечают?
не жалуюсь :) для информации
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:52

  v57 написав:там только чатбот крутится?
или его читают и отвечают?
не жалуюсь :) для информации


добрый день. уточните, пожалуйста, более детальнее Ваш вопрос
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:37

Re: ПУМБ

Подскажите. Как и когда, правильно загасить кредитку "Все Можу" в этом месяце, чтоб не вылететь из грейса? Читал, что если перевести деньги с карты чужого банка, через ПУМБ онлайн. То можно гаситься даже 31.05, такое пополнение проведётся этим же днём. Правда? Или лучше не рисковать и закинуть СЭПом?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:32

Фантом
у вас расчетная дата, скорее всего, 30е, 31го уже поздно :)

если сервисы ПУМБ, то до 18:00 30го. Мне больше нравися Р2Р, чем ПУМБ онлайн (если мы о чужом банке).
qwe_ua
 
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