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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 10:12
v57, типа на день перекантоваться -- може еще и успеете
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:23
дамы и господа!
вот те бесплатные карты которые выдали под депозиты их пополнять СЭПом и через кассу бесплатно? и снимать в кассе деньгу с них тоже бесплатно?
где по ним тарифы?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:26
uaprofi
сэп 1%, касса и р2р безкомиссии.
снятие в кассе по карте без комиссии.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:04
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Додано: Нед 02 чер, 2019 15:15
Re: ПУМБ
Господа.
Извиняюсь за глупый вопрос.
На практике, если перекинуть через Пумбовский ПейХаб на Депозитную карту деньги сегодня, в выходной день, и они попадут на "доступно" и на "баланс",
и снять их в банкомёте тоже сегодня, то будет ли овер?
Спасибо.
Додано: Нед 02 чер, 2019 18:24
Как карта ляжет.
Я иногда снимаю со свободного депа на карту и сразу делаю оплату в интернете или перекидываю на нужную карту другого банка.
Неоднократно, не всегда, но было, позже вылазил долг - копейки теховера. После обращения их конечно убирали взад, к себе в тумбу , но факт имеет место быть
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