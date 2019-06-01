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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 10:12

v57, типа на день перекантоваться -- може еще и успеете :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:23

дамы и господа!
вот те бесплатные карты которые выдали под депозиты их пополнять СЭПом и через кассу бесплатно? и снимать в кассе деньгу с них тоже бесплатно?
где по ним тарифы?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:26

uaprofi
сэп 1%, касса и р2р безкомиссии.
снятие в кассе по карте без комиссии.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:04

  uaprofi написав:дамы и господа!
вот те бесплатные карты которые выдали под депозиты их пополнять СЭПом и через кассу бесплатно? и снимать в кассе деньгу с них тоже бесплатно?
где по ним тарифы?

https://retail.pumb.ua/ru/deposit
2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:15

Re: ПУМБ

Господа.
Извиняюсь за глупый вопрос.

На практике, если перекинуть через Пумбовский ПейХаб на Депозитную карту деньги сегодня, в выходной день, и они попадут на "доступно" и на "баланс",
и снять их в банкомёте тоже сегодня, то будет ли овер?

Спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:24

  Alex2007 написав:Господа.
Извиняюсь за глупый вопрос.

На практике, если перекинуть через Пумбовский ПейХаб на Депозитную карту деньги сегодня, в выходной день, и они попадут на "доступно" и на "баланс",
и снять их в банкомёте тоже сегодня, то будет ли овер?

Спасибо.


Как карта ляжет.
Я иногда снимаю со свободного депа на карту и сразу делаю оплату в интернете или перекидываю на нужную карту другого банка.
Неоднократно, не всегда, но было, позже вылазил долг - копейки теховера. После обращения их конечно убирали взад, к себе в тумбу 8), но факт имеет место быть 8)
EKO
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