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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:21
hvv
Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?
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hvv
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50
hvv написав:hvv
Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?
передали вопрос коллегам, ожидайте, пожалуйста
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PUMB
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48
PUMB
Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:52
uaprofi написав:
через канал Приватбанка
А де цей канал лежить?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:04
uaprofi написав:PUMB
Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
Для р2р за вход не было
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qwe_ua
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