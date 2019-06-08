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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2257225822592260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:12

  velvet написав:PUMB
а чего это в payhub пытается брать комиссию за оплату коммунальных услуг, если с момента регистрации не прошло ещё 90 дней?
тоже сегодня заметил. Горячка как всегда на морозе. Играют в Райкина (колёса - насосы). Но с третьего захода приняли заявку. Хотя скорее всего ответят в том же духе. Но по ходу в хабе реальные проблемы - даже когда я попытался оплатить с комиссом ничего не произошло - сайт выдал ошибку. А у одного из поставщиков услуг (чьи счета на 100% в пумбе), по которому в прошлом месяце все платилось отлично, при клике на шаблон в хабе выдаёт 404 (страница не существует). :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:21

hvv

Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?
hvv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50

  hvv написав:hvv

Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?


передали вопрос коллегам, ожидайте, пожалуйста
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48

PUMB

Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:52

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:через канал Приватбанка

А де цей канал лежить?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:04

Re: ПУМБ

uaprofi написав:PUMB

Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
Для р2р за вход не было
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:00

  qwe_ua написав:
uaprofi написав:PUMB

Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
Для р2р за вход не было


это (то что за 1 грн. из Пимата) - не п2п, это пткс, не имеющий с п2п ничего общего - тут МПС вообще не задейтвуется.
в любом случае за зачисление как по каналу п2п так и по каналу пткс комисс за вход нету по всем видам/типам карт пумба.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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