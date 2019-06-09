Додано: Пон 10 чер, 2019 11:45

velvet написав: velvet написав: PUMB

а чего это в payhub пытается брать комиссию за оплату коммунальных услуг, если с момента регистрации не прошло ещё 90 дней? а чего это в payhub пытается брать комиссию за оплату коммунальных услуг, если с момента регистрации не прошло ещё 90 дней?

будет ответ от представителя банка? будет ответ от представителя банка?

А о чем Вы хотите ответ? К примеру когда была одна из проблем с хабом и я позвонил в поддержку ПУМБа мне прямо ответили - это поддержка БАНКА, мы здесь только по БАНКОВСКИМ заморочкам. Пэйхаб только принадлежит ПУМБу по сути это отдельная структурная единица, не являющаяся частью банка, которая имеет свою поддержку - звоните туда, мы не при делах.В общем как гвоорят "не трать куме сили..." . Я плюнул на энтот хаб и поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн. - вернулся туда. При всем уважении функционал Портмоне мне нравится больше всех платежных сервисов, ну и нету у них глюков типа пэй-хабовских, когда в момент списания денег с карты появляется сообщение, что Ваша операция не удалась (а деньги напоминаю списаны), и деньги потом надо ждать 3-5 дней пока вернутся на карту назад. Да и по наполнению коммунальных предприятий портмоне тоже посильнее будет чем Хаб.В общем пока есть акция от портмоне - тут похоже делать нечего