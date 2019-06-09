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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:21
hvv
Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?
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hvv
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:50
hvv написав:hvv
Представитель ПУМБ , будет ответ по моему вопросу или нет?
передали вопрос коллегам, ожидайте, пожалуйста
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PUMB
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48
PUMB
Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:52
uaprofi написав:
через канал Приватбанка
А де цей канал лежить?
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:04
uaprofi написав:PUMB
Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
Для р2р за вход не было
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qwe_ua
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:00
qwe_ua написав:
uaprofi написав:PUMB
Если пополнять депозитную карту через канал Приватбанка (опция пополнения карт ПУМБ) - тоже будет 1% комисси при зачислении на карту или только 1 грн возьмёт приват?
Для р2р за вход не было
это (то что за 1 грн. из Пимата) - не п2п, это пткс, не имеющий с п2п ничего общего - тут МПС вообще не задейтвуется.
в любом случае за зачисление как по каналу п2п так и по каналу пткс комисс за вход нету по всем видам/типам карт пумба.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:35
velvet написав:PUMB
а чего это в payhub пытается брать комиссию за оплату коммунальных услуг, если с момента регистрации не прошло ещё 90 дней?
будет ответ от представителя банка?
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velvet
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Додано: Пон 10 чер, 2019 11:45
velvet написав: velvet написав:PUMB
а чего это в payhub пытается брать комиссию за оплату коммунальных услуг, если с момента регистрации не прошло ещё 90 дней?
будет ответ от представителя банка?
А о чем Вы хотите ответ? К примеру когда была одна из проблем с хабом и я позвонил в поддержку ПУМБа мне прямо ответили - это поддержка БАНКА, мы здесь только по БАНКОВСКИМ заморочкам. Пэйхаб только принадлежит ПУМБу по сути это отдельная структурная единица, не являющаяся частью банка, которая имеет свою поддержку - звоните туда, мы не при делах.
В общем как гвоорят "не трать куме сили..." . Я плюнул на энтот хаб и поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн. - вернулся туда. При всем уважении функционал Портмоне мне нравится больше всех платежных сервисов, ну и нету у них глюков типа пэй-хабовских, когда в момент списания денег с карты появляется сообщение, что Ваша операция не удалась (а деньги напоминаю списаны), и деньги потом надо ждать 3-5 дней пока вернутся на карту назад. Да и по наполнению коммунальных предприятий портмоне тоже посильнее будет чем Хаб.
В общем пока есть акция от портмоне - тут похоже делать нечего
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:14
IMPRINTER написав:
это (то что за 1 грн. из Пимата) - не п2п, это пткс, не имеющий с п2п ничего общего - тут МПС вообще не задейтвуется.
в любом случае за зачисление как по каналу п2п так и по каналу пткс комисс за вход нету по всем видам/типам карт пумба.
кстати интересно "девки пляшут" - кинул этим каналом тестовые 500 грн. часа два назад - и дальше либо каккойто глюк, либо как говорят в поддержки деньги идут 3 дня
(т.е. в пумбе эта опция в отличие от коко или отп не мгновенная)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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