uaprofi
они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:42
uaprofi
они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:29
Re: ПУМБ
Р2р "мгновенное", потратить можно сразу но есть нюансы.
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