uaprofi
они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:42
uaprofi
они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:29
Re: ПУМБ
Р2р "мгновенное", потратить можно сразу но есть нюансы.
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49
ну я когда услышал про "три дня" - сказал девушке спасибо за инфу и пожелал хорошего рабочего дня, а она мне просто хорошего дня.
для себе решил шо таки - подожду - и если в среду не зайдут тогда буду заниматься поиском.
т.е. вот этот их депозит 12% - получается оперативно не пополнишь?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09
Flamingo: "поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн."
Что это за сертификаты, вроде мне на глаза в кабинете бильше не попадались?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:16
Re: ПУМБ
Там и в ревардз какие-то сертификаты на депозит появились
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:20
Re: ПУМБ
Оперативно это сколько?
Если в ИБ пополнить счёт картой третьего банка, то ну минуту займет, отп/3дс же ещё
Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.
Зы: но я не в курсе, что там приват при этом возьмёт
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:23
Re: ПУМБ
Ага-ага, а как так перегнать хотя бы 100К на депозит? Ну по б/н.
Открыть 7 допок?
Предлагаю ПУМБе наконец открыть Свободный для свободного пополнения по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:27
Re: ПУМБ
25к за операцию и 75к в день? Кто ж вам в банке эмитенте столько даст
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:39
Вот вам -
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