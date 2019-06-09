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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2258225922602261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:42

uaprofi

они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:29

Re: ПУМБ

uaprofi написав:.

Р2р "мгновенное", потратить можно сразу :) но есть нюансы.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:49

  IMPRINTER написав:uaprofi

они приходят на сл день.
поддержка говорит стандартную баку про макс. срок 3 дня.
вы что всерьез от них хотели услышать реальный ответ на вопрос?


ну я когда услышал про "три дня" - сказал девушке спасибо за инфу и пожелал хорошего рабочего дня, а она мне просто хорошего дня.
для себе решил шо таки - подожду - и если в среду не зайдут тогда буду заниматься поиском.

т.е. вот этот их депозит 12% - получается оперативно не пополнишь?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09

Flamingo: "поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн."

Что это за сертификаты, вроде мне на глаза в кабинете бильше не попадались?
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акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:16

Re: ПУМБ

Там и в ревардз какие-то сертификаты на депозит появились
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:20

Re: ПУМБ

uaprofi написав:т.е. вот этот их депозит 12% - получается оперативно не пополнишь?

Оперативно это сколько?

Если в ИБ пополнить счёт картой третьего банка, то ну минуту займет, отп/3дс же ещё :)

Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.

Зы: но я не в курсе, что там приват при этом возьмёт :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:23

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.

Ага-ага, а как так перегнать хотя бы 100К на депозит? Ну по б/н.
Открыть 7 допок? :)
Предлагаю ПУМБе наконец открыть Свободный для свободного пополнения по б/н :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:27

Re: ПУМБ

clientage написав:Ага-ага, а как так перегнать хотя бы 100К на депозит? Ну по б/н.
Открыть 7 допок? :)
Предлагаю ПУМБе наконец открыть Свободный для свободного пополнения по б/н :idea:

25к за операцию и 75к в день? Кто ж вам в банке эмитенте столько даст :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:39

  акет написав:Flamingo: "поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн."

Что это за сертификаты, вроде мне на глаза в кабинете бильше не попадались?

Вот вам - https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... ortmonecom
Flamingo
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