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ПУМБ
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:46
uaprofi написав:а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?
Если сервис ПУМБ и перевод до 18, то не будет. Если в ИБ, как пополнить картой (счёт), то тоже не должно быть, при чем тут может время даже шире.
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qwe_ua
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:49
uaprofi написав: qwe_ua написав:
Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.
а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?
Теоретически овер может быть - но пишите или звоните на горячку и они деньги списанные за овер возвращают взад чуть ли не в течении суток. Но давно уже не списывают за овер. Месяца два точно. Хотя я почти каждый день по такому пути небольшие суммы провожу. Все без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)
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Flamingo
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:54
Flamingo написав: uaprofi написав: qwe_ua написав:
Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.
а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?
Теоретически овер может быть - но пишите или звоните на горячку и они деньги списанные за овер возвращают взад чуть ли не в течении суток. Но давно уже не списывают за овер. Месяца два точно. Хотя я почти каждый день по такому пути небольшие суммы провожу. Все без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)
Я вот заметил, что оверы у меня были, если я вечером, после 18.00 пополнил карту, а потом на Свободный депозит положил, например. Если всё то-же самое, но до 18.00, овера тогда не было.
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Andrew75
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:13
У меня другое наблюдение было - если я после р2р сразу деньги отправлял на депо, то раньше овер возникал почти всегда, а если давал отлежаться хотя бы час - то никогда. Поэтому они у меня теперь всегда минимум часик в отлежке
. A вот по вечерам я никогда по этому пути ничего не проводу, поэтому подтвердить или опровергнуть версию Andrew75 не могу. Может оно и завязано как-то на время до и после 18
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Flamingo
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