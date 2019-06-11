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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:46

Re: ПУМБ

uaprofi написав:а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?

Если сервис ПУМБ и перевод до 18, то не будет. Если в ИБ, как пополнить картой (счёт), то тоже не должно быть, при чем тут может время даже шире.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:49

  uaprofi написав:
  qwe_ua написав:Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.

а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?

Теоретически овер может быть - но пишите или звоните на горячку и они деньги списанные за овер возвращают взад чуть ли не в течении суток. Но давно уже не списывают за овер. Месяца два точно. Хотя я почти каждый день по такому пути небольшие суммы провожу. Все без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:54

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:
  qwe_ua написав:Если р2р в сервисе ПУМБ, то до 18:00 день в день.

а можно с этого момента по подробней - т.е. если п2п на депозитную карту и с неё сразу на свободный - то всё будет текущим днём и овера НЕ будет?

Теоретически овер может быть - но пишите или звоните на горячку и они деньги списанные за овер возвращают взад чуть ли не в течении суток. Но давно уже не списывают за овер. Месяца два точно. Хотя я почти каждый день по такому пути небольшие суммы провожу. Все без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)

Я вот заметил, что оверы у меня были, если я вечером, после 18.00 пополнил карту, а потом на Свободный депозит положил, например. Если всё то-же самое, но до 18.00, овера тогда не было.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:13

У меня другое наблюдение было - если я после р2р сразу деньги отправлял на депо, то раньше овер возникал почти всегда, а если давал отлежаться хотя бы час - то никогда. Поэтому они у меня теперь всегда минимум часик в отлежке :). A вот по вечерам я никогда по этому пути ничего не проводу, поэтому подтвердить или опровергнуть версию Andrew75 не могу. Может оно и завязано как-то на время до и после 18
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:05

Re: ПУМБ

Как пополнить карту ПУМБа с минимальной комиссей из приватбанка?
Если пополнять счет, привязанный к карте - берёт комиссию ПУМБ, а если пополнять карту то уже берёт комиссию приватбанк, да ещё и лимит операции 15 тыс.
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:22

  Lazy написав:Как пополнить карту ПУМБа с минимальной комиссей из приватбанка?
Если пополнять счет, привязанный к карте - берёт комиссию ПУМБ, а если пополнять карту то уже берёт комиссию приватбанк, да ещё и лимит операции 15 тыс.

Через третий банк. Куда из привата деньги уходят без комиса, и зачисляются без комиса. Ну и откуда тоже бесплатный исходящий р2р
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:31

  Flamingo написав:Через третий банк. Куда из привата деньги уходят без комиса, и зачисляются без комиса. Ну и откуда тоже бесплатный исходящий р2р

Есть какие-то на примете?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:52

  Lazy написав:
  Flamingo написав:Через третий банк. Куда из привата деньги уходят без комиса, и зачисляются без комиса. Ну и откуда тоже бесплатный исходящий р2р

Есть какие-то на примете?

Конечно. Смотрите в личке
Flamingo
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