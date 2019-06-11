Додано: Пон 10 чер, 2019 22:13

У меня другое наблюдение было - если я после р2р сразу деньги отправлял на депо, то раньше овер возникал почти всегда, а если давал отлежаться хотя бы час - то никогда. Поэтому они у меня теперь всегда минимум часик в отлежке. A вот по вечерам я никогда по этому пути ничего не проводу, поэтому подтвердить или опровергнуть версию Andrew75 не могу. Может оно и завязано как-то на время до и после 18