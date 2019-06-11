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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:07

  qwe_ua написав:
velvet написав:что за ошибка входа в мобильное приложение по ПИНу?
Вошло с первого раза

у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
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velvet
 
Повідомлень: 2359
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Подякували: 281 раз.
 
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