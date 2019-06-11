у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:07
у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
|