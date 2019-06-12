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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:07

  qwe_ua написав:
velvet написав:что за ошибка входа в мобильное приложение по ПИНу?
Вошло с первого раза

у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40

  velvet написав:
  qwe_ua написав:
velvet написав:что за ошибка входа в мобильное приложение по ПИНу?
Вошло с первого раза

у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку

тоже мучался до обеда, потом попустило ;)

PS: то они новую функцию по подсказкам пина на картах допиливали ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:09

Re: ПУМБ

Подсказка вчера была, имхо. А сегодня смена появилась
qwe_ua
 
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:39

  velvet написав:
  qwe_ua написав:
velvet написав:что за ошибка входа в мобильное приложение по ПИНу?
Вошло с первого раза

у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
По отпечатку пальца захожу со смарта мновенно. А, вот, зайти с компа не получается - забыл пароль, а восстановление не работает - на мейл нема письма. Но, как-то пох., т.к. через пару месяцев заканчивается бонусный депо, и иду в другую банку за бонусом от Минфина! :D
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:44

Re: ПУМБ

  protefiks1959 написав:заканчивается бонусный депо, и иду в другую банку за бонусом от Минфина!

Вот если бы у ПУМБы сейчас был бонус от минфина (или еще какие плюшки для нового клиента) - я может быть к ним зашел бы.
ramaz
 
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