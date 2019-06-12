у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
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Додано: Сер 12 чер, 2019 15:07
у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:40
тоже мучался до обеда, потом попустило
PS: то они новую функцию по подсказкам пина на картах допиливали
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:09
Re: ПУМБ
Подсказка вчера была, имхо. А сегодня смена появилась
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:39
По отпечатку пальца захожу со смарта мновенно. А, вот, зайти с компа не получается - забыл пароль, а восстановление не работает - на мейл нема письма. Но, как-то пох., т.к. через пару месяцев заканчивается бонусный депо, и иду в другую банку за бонусом от Минфина!
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:44
Re: ПУМБ
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