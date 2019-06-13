Додано: Сер 12 чер, 2019 21:47

Тракторист написав: Flamingo написав: акет написав: Flamingo: "поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн."



Что это за сертификаты, вроде мне на глаза в кабинете бильше не попадались? : "поскольку у бильше появились сертификаты позволяющие по новой регистрации на портмоне 3 месяца платить в тарифе "Месяц" за бонусные 60 грн."Что это за сертификаты, вроде мне на глаза в кабинете бильше не попадались?

Вот вам - https://bilshe.mastercard.ua/ua/catalog ... ortmonecom Вот вам -

реклама есть, а когда входишь в личный кабинет такого сертификата нет... реклама есть, а когда входишь в личный кабинет такого сертификата нет...

А Вы по более ранним акциям сертификаты портмоне получали?Могу только предположить, что тем кто осенью-зимой брал сертиф "3 месяца без абонки" то теперь нынешний сертиф - не положен. Там кстати написано, что на одну учетку положен только один новый сертификат. К примеру я уже новый сертиф заказал - в заказанных он есть - а в кабинете его уже нету - даже если по прямой ссылке переходить - пишет нет такой страницы. Как-то так...