velvet написав:что за ошибка входа в мобильное приложение по ПИНу?
Вошло с первого раза
у меня со вчерашнего дня пишет ошибка входа по ПИН коду, по паролю захожу норм, при попытке сделать новый ПИН тоже выдает ошибку
По отпечатку пальца захожу со смарта мновенно. А, вот, зайти с компа не получается - забыл пароль, а восстановление не работает - на мейл нема письма. Но, как-то пох., т.к. через пару месяцев заканчивается бонусный депо, и иду в другую банку за бонусом от Минфина!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
реклама есть, а когда входишь в личный кабинет такого сертификата нет...
А Вы по более ранним акциям сертификаты портмоне получали? Могу только предположить, что тем кто осенью-зимой брал сертиф "3 месяца без абонки" то теперь нынешний сертиф - не положен. Там кстати написано, что на одну учетку положен только один новый сертификат. К примеру я уже новый сертиф заказал - в заказанных он есть - а в кабинете его уже нету - даже если по прямой ссылке переходить - пишет нет такой страницы. Как-то так...
IMPRINTER написав:это (то что за 1 грн. из Пимата) - не п2п, это пткс, не имеющий с п2п ничего общего - тут МПС вообще не задейтвуется. в любом случае за зачисление как по каналу п2п так и по каналу пткс комисс за вход нету по всем видам/типам карт пумба.
кстати интересно "девки пляшут" - кинул этим каналом тестовые 500 грн. часа два назад - и дальше либо каккойто глюк, либо как говорят в поддержки деньги идут 3 дня (т.е. в пумбе эта опция в отличие от коко или отп не мгновенная)