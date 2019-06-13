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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:58

  protefiks1959 написав:Плюс банка меганадежная.

надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:16

  Тракторист написав:
  protefiks1959 написав:Плюс банка меганадежная.

надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
Не надо советовать опытному погорельцу :mrgreen: Зе никогда не троллил ахметова в 95 кв., бум надеяться, что это не случится и в нынешнем, реальном, сериале " Слуга народа"
Бывшый гарант, гарантировавший банкопад, тож ( почему-то :mrgreen: ) обошел стороной ПУМБу
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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