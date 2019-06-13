надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:58
надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:16
Не надо советовать опытному погорельцу Зе никогда не троллил ахметова в 95 кв., бум надеяться, что это не случится и в нынешнем, реальном, сериале " Слуга народа"
Бывшый гарант, гарантировавший банкопад, тож ( почему-то ) обошел стороной ПУМБу
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:17
По данной карте есть комиссия за p2p-переводы на сторонних ресурсах - 0,5%.
|