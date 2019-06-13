ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:58
protefiks1959 написав:
Плюс банка меганадежная.
надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:16
Тракторист написав: protefiks1959 написав:
Плюс банка меганадежная.
надёжность банка не может быть выше надёжности страны, так что не питайте иллюзий про меганадёжные украинские банки...
Не надо советовать опытному погорельцу
Зе
никогда не троллил ахметова в 95 кв., бум надеяться, что это не случится и в нынешнем, реальном,
сериале " Слуга народа"
Бывшый гарант, гарантировавший банкопад, тож ( почему-то
) обошел стороной ПУМБу
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:17
По данной карте есть комиссия за p2p-переводы на сторонних ресурсах - 0,5%.
Kevin
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:21
protefiks1959 написав: ramaz написав:
Вот если бы у ПУМБы сейчас был бонус от минфина (или еще какие плюшки для нового клиента) - я может быть к ним зашел бы.
Оно щаз и без бонуса неплохо - 18%! Плюс банка меганадежная. Начинаю интересоваться на предмет бонуса к пролонгации...
И нафига та Альфа с её 16,5% + бонус 0,8...
А де Ви стільки побачили? Я у застосунку (щоправда старому, може в цьому й справа?) бачу 17.1% від 300к, 17.3% від 1000к, 17.5% від 2500к або взагалі 16.9% від 500 грн...
Промокод
на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ DIS87TV
kreuz
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:50
kreuz написав: protefiks1959 написав: ramaz написав:
Вот если бы у ПУМБы сейчас был бонус от минфина (или еще какие плюшки для нового клиента) - я может быть к ним зашел бы.
Оно щаз и без бонуса неплохо - 18%! Плюс банка меганадежная. Начинаю интересоваться на предмет бонуса к пролонгации...
И нафига та Альфа с её 16,5% + бонус 0,8...
А де Ви стільки побачили? Я у застосунку (щоправда старому, може в цьому й справа?) бачу 17.1% від 300к, 17.3% від 1000к, 17.5% від 2500к або взагалі 16.9% від 500 грн...
Депозит «Master Бонус»
сам к нему присматриваюсь
ramaz
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