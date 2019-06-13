Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.
P.S.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50
PUMB, а про
Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.
P.S.
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 14 чер, 2019 09:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:59
А трохи більш розгорнуто можете відповісти? Бажано вичерпно зрозуміти, як той серт отримати. По-перше, треба отримати МС картку, вірно? А що далі тре' робити, якщо ваша ласка?
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