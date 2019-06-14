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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50

PUMB, а про всеКарта вы форумчанам расскажете? :)
Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель. :D

P.S. тарифы на стр. 2
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 14 чер, 2019 09:27, всього редагувалось 3 разів.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:59

  PUMB написав:
  ramaz написав:
  Flamingo написав:Как сейчас не в курсе - но тут писали, что именно по ПУМБе была особенность, что для того чтобы получить сертификат надо было баллы заработать исключительно картами Мастер именно от ПУМБа - то есть если Вы заработали баллы другими картами - сертификат просто в кабинете не появлялся.

Все правильно.
Но тогда было от Мастеркард Бильше, а сейчас: клиентами ПУМБ – участниками программы лояльности «Mastercard Rewards»


верно

А трохи більш розгорнуто можете відповісти? Бажано вичерпно зрозуміти, як той серт отримати. По-перше, треба отримати МС картку, вірно? А що далі тре' робити, якщо ваша ласка?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:54

  kreuz написав:А трохи більш розгорнуто можете відповісти? Бажано вичерпно зрозуміти, як той серт отримати. По-перше, треба отримати МС картку, вірно? А що далі тре' робити, якщо ваша ласка?



оформлюєте картку, МС підтримує такі http://rewards.mastercard.ua/banks/fuib
кратка автоматично реєструється банком після її повної активації в процесах банку
купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
роздруковуєте його
відвідуєте відділення з паспортом та ІПН (оригінали) та надаєте роздрукований сертифікат.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:38

а со "свободного" деньги на депозитную карту можно снять в воскресенье?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:40

Даа
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clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:41

Таки пейхаб уже 3 мес. не дает без комиссий платить новым клиентам? у меня срок 18 числа кончается, а комиссию пишет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:30

а где можно посмотреть тарифы по картам?
на сайте ссылки не работают от слова вообще
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:32

  Starter написав:а где можно посмотреть тарифы по картам?
на сайте ссылки не работают от слова вообще

Повідомлення на цій сторінці від слова перше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:59

та а на словах расскажите чтоб 18% получить что надо ??
diplomnet
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