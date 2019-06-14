Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.
P.S.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50
PUMB, а про
Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.
P.S.
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 14 чер, 2019 09:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:59
А трохи більш розгорнуто можете відповісти? Бажано вичерпно зрозуміти, як той серт отримати. По-перше, треба отримати МС картку, вірно? А що далі тре' робити, якщо ваша ласка?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:54
оформлюєте картку, МС підтримує такі
кратка автоматично реєструється банком після її повної активації в процесах банку
купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
роздруковуєте його
відвідуєте відділення з паспортом та ІПН (оригінали) та надаєте роздрукований сертифікат.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:38
а со "свободного" деньги на депозитную карту можно снять в воскресенье?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:41
Таки пейхаб уже 3 мес. не дает без комиссий платить новым клиентам? у меня срок 18 числа кончается, а комиссию пишет.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:30
а где можно посмотреть тарифы по картам?
на сайте ссылки не работают от слова вообще
Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:32
Повідомлення на цій сторінці від слова перше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 15 чер, 2019 10:59
Re: ПУМБ
Вам не надо, примета плохая
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