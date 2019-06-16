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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:57

Re: ПУМБ

Надо в банку переццо, открыть карту дебетовую МС, наверно ж с кэхшбэком, потом ее зарегать
  PUMB написав:купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
Скока надо накупить продуктов, шоб 18% стрельнуло?. .Вот не хотел же ж завязнуть в ПУМБЕ, а придется....Чует мое сердце, шо 18% не вытяну, а, вот 17,5 - точно!...В калцентре по тилифону намекнули, шо в банку переццо всеравно полезно- есть надежда оторвать инд. условия по новому вкладу...но мы-то знаем, что инд. условия не гарантируются фондом, хотя, с другой стороны, мы тож знаем, что ахметбанка неприкасаема???? :mrgreen:
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 20:03

  diplomnet написав:та а на словах расскажите чтоб 18% получить что надо ??
В формате форума на словах - невозможно, только на буквах :mrgreen:
  PUMB написав:оформлюєте картку, МС підтримує такі http://rewards.mastercard.ua/banks/fuib
кратка автоматично реєструється банком після її повної активації в процесах банку
купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
роздруковуєте його
відвідуєте відділення з паспортом та ІПН (оригінали) та надаєте роздрукований сертифікат.
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлень: 316
З нами з: 11.06.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 2263226422652266
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