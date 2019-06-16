Надо в банку переццо, открыть карту дебетовую МС, наверно ж с кэхшбэком, потом ее зарегать
PUMB написав:
купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
Скока надо накупить продуктов, шоб 18% стрельнуло?. .Вот не хотел же ж завязнуть в ПУМБЕ, а придется....Чует мое сердце, шо 18% не вытяну, а, вот 17,5 - точно!...В калцентре по тилифону намекнули, шо в банку переццо всеравно полезно- есть надежда оторвать инд. условия по новому вкладу...но мы-то знаем, что инд. условия не гарантируются фондом, хотя, с другой стороны, мы тож знаем, что ахметбанка неприкасаема????