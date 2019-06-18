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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2264226522662267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 19:57

Re: ПУМБ

Надо в банку переццо, открыть карту дебетовую МС, наверно ж с кэхшбэком, потом ее зарегать
  PUMB написав:купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
Скока надо накупить продуктов, шоб 18% стрельнуло?. .Вот не хотел же ж завязнуть в ПУМБЕ, а придется....Чует мое сердце, шо 18% не вытяну, а, вот 17,5 - точно!...В калцентре по тилифону намекнули, шо в банку переццо всеравно полезно- есть надежда оторвать инд. условия по новому вкладу...но мы-то знаем, что инд. условия не гарантируются фондом, хотя, с другой стороны, мы тож знаем, что ахметбанка неприкасаема???? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 20:03

  diplomnet написав:та а на словах расскажите чтоб 18% получить что надо ??
В формате форума на словах - невозможно, только на буквах :mrgreen:
  PUMB написав:оформлюєте картку, МС підтримує такі http://rewards.mastercard.ua/banks/fuib
кратка автоматично реєструється банком після її повної активації в процесах банку
купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
роздруковуєте його
відвідуєте відділення з паспортом та ІПН (оригінали) та надаєте роздрукований сертифікат.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:47

  stas_rst написав:Ви мали на увазі "забирати іншими банками через п2п з картки ПУМБ" чи прямо з додатку ПУМБ через п2п відправляти на інші банки???

да как хотите
только ж тарифы изучите на р2р ПУМБы и др. банков 8)
Но меня раздражает эта игра в 3х15 от ПУМБы
По б/н ни разместиться нормально, ни выйти с ПУМБы нельзя даж от 50К. Один цирк выходит!
А регулятор всё закручивает гайки для нала, а Ненька скоро будИт упереди планеты всей по кешлессу, но ПУМБа не сдаётся -- держит комисс и на вход и на выход по СЭПу. Прикольно :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:49

Re: ПУМБ

А что с разместиться не так? :) 75к в день мало по р2р?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:56

  qwe_ua написав:А что с разместиться не так? :) 75к в день мало по р2р?

Мало, да еще и финмон возбуждается на эти обезличенные переводы.
А как потом выйти с этими 75К, налом, отдать 0.5% за СЭП, поиграть таки в 3х15?
Седня 100К д.б. вааще без вопросов и без кучи допок
Требую обеспечить шаровую анлим-пополняшку внешкой для Вільного :idea: :P
А то он больше на крепостного смахивает :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:53

Re: ПУМБ

  ramaz написав:PUMB, а про всеКарта вы форумчанам расскажете?
Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.

P.S. тарифы на стр. 2


Большинство пакетов переводят на всеКарту

Примітки до Розділу 2:
* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг
"всеКАРТА"
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:20

Re: ПУМБ

а шо таки все уперлись в эти 18%?
больше таки банков нету что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:46

Привет. Хочу спросить на форуме по поводу закрытия гривневого счёта в ПУМБе (тариф обслуживания - Крепкий НЗП_20). 5 января этого года написал в отделении заявление на закрытие счёта. Баланс был неотрицательный. Недавно зашёл в ПУМБ онлайн, который, как ни странно, для меня до сих пор работает, и обнаружил, что у меня -40 гривен на счету.
Уточню, счёт был закрыт 5 января. Вопрос: могут ли гипотетически эти -40 гривен при односторонней (со стороны банка) смене тарифа вырасти как в сказке до бОльших сумм? Стоит ли продолжать бодаться с банком по этому поводу?

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yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:02

Re: ПУМБ

  yuriyyerin написав:Вопрос

Напишите заяву/претензию в отд-и на сторнирование этой левой абонки
Можно попробовать и в чате объясниться
ПУМБа часто грешит вот такими задними начислениями, но после заявы, обычно, адекватно разбираются
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:06

  clientage написав:
  yuriyyerin написав:Вопрос

Напишите заяву/претензию в отд-и на сторнирование этой левой абонки
Можно попробовать и в чате объясниться
ПУМБа часто грешит вот такими задними начислениями, но после заявы, обычно, адекватно разбираются



Спасибо за ответ. Решил спросить, потому что занимался этим в марте, когда истекли 45 дней (кажется), предусмотренных для закрытия счёта. Потом повторно обращался в мае. Ничего не менялось.
Мои переживания связаны исключительно с возможность начисления "процентов" на эту абонку. В банке меня заверили, что ничего страшного, и проблема решится, но воз и ныне там.
yuriyyerin
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