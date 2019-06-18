Надо в банку переццо, открыть карту дебетовую МС, наверно ж с кэхшбэком, потом ее зарегать
PUMB написав:купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали
Скока надо накупить продуктов, шоб 18% стрельнуло?. .Вот не хотел же ж завязнуть в ПУМБЕ, а придется....Чует мое сердце, шо 18% не вытяну, а, вот 17,5 - точно!...В калцентре по тилифону намекнули, шо в банку переццо всеравно полезно- есть надежда оторвать инд. условия по новому вкладу...но мы-то знаем, что инд. условия не гарантируются фондом, хотя, с другой стороны, мы тож знаем, что ахметбанка неприкасаема????
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
diplomnet написав:та а на словах расскажите чтоб 18% получить что надо ??
В формате форума на словах - невозможно, только на буквах
PUMB написав:оформлюєте картку, МС підтримує такі http://rewards.mastercard.ua/banks/fuib кратка автоматично реєструється банком після її повної активації в процесах банку купляєте сертифікат за накопичені за допомогою розрахунків карткою бали роздруковуєте його відвідуєте відділення з паспортом та ІПН (оригінали) та надаєте роздрукований сертифікат.
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
stas_rst написав:Ви мали на увазі "забирати іншими банками через п2п з картки ПУМБ" чи прямо з додатку ПУМБ через п2п відправляти на інші банки???
да как хотите только ж тарифы изучите на р2р ПУМБы и др. банков Но меня раздражает эта игра в 3х15 от ПУМБы По б/н ни разместиться нормально, ни выйти с ПУМБы нельзя даж от 50К. Один цирк выходит! А регулятор всё закручивает гайки для нала, а Ненька скоро будИт упереди планеты всей по кешлессу, но ПУМБа не сдаётся -- держит комисс и на вход и на выход по СЭПу. Прикольно
qwe_ua написав:А что с разместиться не так? 75к в день мало по р2р?
Мало, да еще и финмон возбуждается на эти обезличенные переводы. А как потом выйти с этими 75К, налом, отдать 0.5% за СЭП, поиграть таки в 3х15? Седня 100К д.б. вааще без вопросов и без кучи допок Требую обеспечить шаровую анлим-пополняшку внешкой для Вільного А то он больше на крепостного смахивает
ramaz написав:PUMB, а про всеКарта вы форумчанам расскажете? Например если взять мастеркард - она в «Mastercard Rewards» участвует? А то я бы и карту открыл и потом депозит через пару недель.
P.S. тарифы на стр. 2
Большинство пакетов переводят на всеКарту
Примітки до Розділу 2: * Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг "всеКАРТА"
Привет. Хочу спросить на форуме по поводу закрытия гривневого счёта в ПУМБе (тариф обслуживания - Крепкий НЗП_20). 5 января этого года написал в отделении заявление на закрытие счёта. Баланс был неотрицательный. Недавно зашёл в ПУМБ онлайн, который, как ни странно, для меня до сих пор работает, и обнаружил, что у меня -40 гривен на счету. Уточню, счёт был закрыт 5 января. Вопрос: могут ли гипотетически эти -40 гривен при односторонней (со стороны банка) смене тарифа вырасти как в сказке до бОльших сумм? Стоит ли продолжать бодаться с банком по этому поводу?
Напишите заяву/претензию в отд-и на сторнирование этой левой абонки Можно попробовать и в чате объясниться ПУМБа часто грешит вот такими задними начислениями, но после заявы, обычно, адекватно разбираются
Напишите заяву/претензию в отд-и на сторнирование этой левой абонки Можно попробовать и в чате объясниться ПУМБа часто грешит вот такими задними начислениями, но после заявы, обычно, адекватно разбираются
Спасибо за ответ. Решил спросить, потому что занимался этим в марте, когда истекли 45 дней (кажется), предусмотренных для закрытия счёта. Потом повторно обращался в мае. Ничего не менялось. Мои переживания связаны исключительно с возможность начисления "процентов" на эту абонку. В банке меня заверили, что ничего страшного, и проблема решится, но воз и ныне там.