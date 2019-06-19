RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2264226522662267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:17

yuriyyerin

у меня тоже воз и ныне там ...

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36043
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5728 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 19:36

  IMPRINTER написав:yuriyyerin

у меня тоже воз и ныне там ...

Зображення

и выыы пишите, вам зачтется :)
похоже, шо у них переполнение разрядной сетки, эт решается ток выниманием вилки из розетки на 5..10мин, но, похоже, они не могут на стока остановить свой тытрофан :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28504
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2280 раз.
Подякували: 3299 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:18

Подскажите, кто знает. После очередного обновления Пумб онлайн было уведомлено, что появилась возможность с помощью приложения открывать депозиты и в евро и долларе. В приложении есть функция по конвертации гривны с расчетного счета на счета этих депозитов? Например при пополнении такого депозита.
Island_17
 
Повідомлень: 8
З нами з: 03.07.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:29

Island_17
конвертации на депозит нет
qwe_ua
 
Повідомлень: 1678
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2264226522662267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, Island_17, qwe_ua, Stringer, v_matsenko і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22664)
20.06.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.