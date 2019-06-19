у меня тоже воз и ныне там ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 19:17
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Додано: Сер 19 чер, 2019 19:36
и выыы пишите, вам зачтется
похоже, шо у них переполнение разрядной сетки, эт решается ток выниманием вилки из розетки на 5..10мин, но, похоже, они не могут на стока остановить свой тытрофан
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:18
Подскажите, кто знает. После очередного обновления Пумб онлайн было уведомлено, что появилась возможность с помощью приложения открывать депозиты и в евро и долларе. В приложении есть функция по конвертации гривны с расчетного счета на счета этих депозитов? Например при пополнении такого депозита.
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