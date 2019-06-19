Подскажите, кто знает. После очередного обновления Пумб онлайн было уведомлено, что появилась возможность с помощью приложения открывать депозиты и в евро и долларе. В приложении есть функция по конвертации гривны с расчетного счета на счета этих депозитов? Например при пополнении такого депозита.
Кум дзвонить, плачеться...послали з банки восвоясі. Каже зайшов в відділення всеКарту відкрити а йому кажуть: маєш карту під депо то йди геть...мусив піти. Це шо за вибрики в банці?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Кум дзвонить, плачеться...послали з банки восвоясі. Каже зайшов в відділення всеКарту відкрити а йому кажуть: маєш карту під депо то йди геть...мусив піти. Це шо за вибрики в банці?
для перевірки ситуації вкажіть нам в особисті повідомлення Ваш ІПН
Квесторе_поверніться написав:Кум дзвонить, плачеться...послали з банки восвоясі. Каже зайшов в відділення всеКарту відкрити а йому кажуть: маєш карту під депо то йди геть...мусив піти. Це шо за вибрики в банці?
для перевірки ситуації вкажіть нам в особисті повідомлення Ваш ІПН
А не кума? Ви краще скажіть чи можна мати одночасно карту під депо і всеКарту в одній валюті?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Кум дзвонить, плачеться...послали з банки восвоясі. Каже зайшов в відділення всеКарту відкрити а йому кажуть: маєш карту під депо то йди геть...мусив піти. Це шо за вибрики в банці?
для перевірки ситуації вкажіть нам в особисті повідомлення Ваш ІПН
А не кума? Ви краще скажіть чи можна мати одночасно карту під депо і всеКарту в одній валюті?
прохання було вказано вище.
не можна мати пакет послуг "Депозитний" та "всеКарта", пакет "Депозитний" має бути переведений на всеКарту