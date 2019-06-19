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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2266226722682269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:03

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На цей рахунок кум казав що йому пропонували замість депокарти перевипустити всеКарту в добровільному режимі.

Это все хорошо - но ваш кум как бы пошел в банк. Это одна ситуация - клиент пришел в банк.
А не хотелось бы оказаться в другой ситуации - когда клиент узнает о переводе в другой пакет осуществив операцию которая в старом пакете была бесплатной, а в новом уже является платной (например сделав перевод с карты ПУМБа на карту другого банка "чужим" р2р сервисом).

Саме з чужим П2П і 2 зняттями без комісії депопакет вони погіршили.
Так що другою картою всеКарта хай би була але замість депокарти то ні.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:10

шо и здесь заградотряды на сторонний п2п?
это неприятней портнова, жукова и филарета :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:15

Re: ПУМБ

  v57 написав:здесь заградотряды на сторонний п2п?

Так по всеКарта.
Але обіцяють свій П2П без комісії на інші банки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29092
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:24

ну тогда моню совсем без куска хлеба оставят :)
v57
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 14.03.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:26

  v57 написав:ну тогда моню совсем без куска хлеба оставят :)

Моня нехай на кредитах заробляє.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29092
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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