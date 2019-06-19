Flamingo написав:
Это все хорошо - но ваш кум как бы пошел в банк. Это одна ситуация - клиент пришел в банк.
А не хотелось бы оказаться в другой ситуации - когда клиент узнает о переводе в другой пакет осуществив операцию которая в старом пакете была бесплатной, а в новом уже является платной (например сделав перевод с карты ПУМБа на карту другого банка "чужим" р2р сервисом).
Саме з чужим П2П і 2 зняттями без комісії депопакет вони погіршили.
Так що другою картою всеКарта хай би була але замість депокарти то ні.