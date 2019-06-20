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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2267226822692270>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:03

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На цей рахунок кум казав що йому пропонували замість депокарти перевипустити всеКарту в добровільному режимі.

Это все хорошо - но ваш кум как бы пошел в банк. Это одна ситуация - клиент пришел в банк.
А не хотелось бы оказаться в другой ситуации - когда клиент узнает о переводе в другой пакет осуществив операцию которая в старом пакете была бесплатной, а в новом уже является платной (например сделав перевод с карты ПУМБа на карту другого банка "чужим" р2р сервисом).

Саме з чужим П2П і 2 зняттями без комісії депопакет вони погіршили.
Так що другою картою всеКарта хай би була але замість депокарти то ні.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:10

шо и здесь заградотряды на сторонний п2п?
это неприятней портнова, жукова и филарета :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:15

Re: ПУМБ

  v57 написав:здесь заградотряды на сторонний п2п?

Так по всеКарта.
Але обіцяють свій П2П без комісії на інші банки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:24

ну тогда моню совсем без куска хлеба оставят :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:26

  v57 написав:ну тогда моню совсем без куска хлеба оставят :)

Моня нехай на кредитах заробляє.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:32

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:здесь заградотряды на сторонний п2п?

Так по всеКарта.
Але обіцяють свій П2П без комісії на інші банки.

ТАЗік такош спершу цим заманював, потім почав різати... Думаю, що зовсім заріже... халявний п2п на ворогів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:40

Re: ПУМБ

Це виходить, що й по депозитній з 15.07 вихід через сторонні сервіси 0,5% комісії...
Це зрада.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:47

  Кочевник написав:Це виходить, що й по депозитній з 15.07 вихід через сторонні сервіси 0,5% комісії...
Це зрада.

та выносите через АТМ, через кассу
пумба любит нал в новой кешлесс-стране :mrgreen:
Причем нуна организовать флешмоб и типа по Вт. выносит Киев, по Ср. -- Харьков, по Чт. - Днепр 8) Снимать не меньше 50К/дн
Мне кажется банХиры ахринели, ну как мона облагать комисс услуги сторонего сервиса, да и на заградтариф это не похоже. Похоже на типичное щипачество :evil:
Никаких остатков на Вильном они от меня не дождутся, даже хоть под 15% :mrgreen:
Могу валюты чуть занести, евры, и то, если %% будут выше чем у Симы 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:02

да, таки очередной удар по свиням

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:15

  IMPRINTER написав:Зображення

"Кешлес по-украински" :)
Дешевле снять в банкомате и тут же впихнуть в терминал, чем перевести p2p
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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