Вкладчик1234
ну они же свиней а не оленей обрезали ... свини ленивые, по банкоматам не ходють, да и волошин же не спит ... нал его наверное будет еще больше возбуждать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:17
Вкладчик1234
ну они же свиней а не оленей обрезали ... свини ленивые, по банкоматам не ходють, да и волошин же не спит ... нал его наверное будет еще больше возбуждать
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:19
Так если анти-р2р банХи и спотворюють чужие р2р, то они хотя бы предлагают альтернативный дешёвый (макс 3грн/платежка) анлим СЭП на выход.
А шо предлагает заигравшийся пумба? Мудохаться в его родном р2р шобы как-то вывести свои 100К с депо или сделать в лучшем случае 5 подходов к АТМ... а то и 25 если сотками заряжена железяка
Или пумба теперь ориентируется на вкладчика с 10К?
Зачем ото городить оте ИБ, если лимиты никакие на вывод или обложены странными комисс?
Пумба, вы меня теряете. Я люблю динамичное перемещение своих денеХ без границ в любое время дня и ночи, а с таким вашим отношением я к вам просто не заглянууу, а не то шо еще и подумаю разместиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:22
clientage
это бы не решило проблему свиней
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:24
я про депозитчиков, а свини полюбэ ̶г̶р̶я̶з̶ю̶к̶у̶ цимес найдут
у меня одноразовые перчатки и оксолиновая мазь еще со времен Фидота и Михи остались
Хай пумба инкассацию АТМ заказывает теперь чаще
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:32
Чому по черзі? Це дасть ворогу простір для маневру - краще усюди одночасно зі заявами і обліком на позабалансовому, коли гроші у касі закінчаться. З іншого боку, згадую, як вони активно парили страховки і жодні звернення нікуди не допомагали - боли готові втратити клієнта зі кілька гривень. Не схоже, що ПУМБа сильно змінився з тих часів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 чер, 2019 21:37
Re: ПУМБ
еще хотят чтоб развивались безналичный расчеты.
Если государственные и банковские господа хотят, чтоб было меньше нала, так нужно чтоб всякие СЭПы и П2П делались везде условно бесплатными , и с разумными ограничениями.
А то приходится постоянно на стреме быть, - не прикрутили ли с какой-то стороны какой-нибудь комис или не ущипнет ли финшмон при очередном переводе.
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